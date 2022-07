Σικάγο: Πυροβολισμοί στην παρέλαση για την 4η Ιουλίου (βίντεο)

Η αστυνομία του Χάιλαντ Παρκ κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 4η Ιουλίου και όσους βρίσκονταν ήδη εκεί να διαλυθούν.

Η παρέλαση διακόπηκε ξαφνικά, όταν ακούστηκαν πυρά, μόλις 10 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει, στις 10 το πρωί τοπική ώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να καλυφθούν, ανέφερε η εφημερίδα Chicago Sun-Times. Ένας ρεπόρτερ της εφημερίδας είπε ότι είδε τρεις αιμόφυρτους ανθρώπους καλυμμένους με κουβέρτες και ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον πέντε. Πολλοί αυτήκοοι μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς, με έναν από αυτούς να κάνει λόγο για περισσότερους από 20.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox 32 ότι υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Την ίδια πληροφορία, περί ενός νεκρού, μετέδωσε και το τηλεοπτικό δίκτυο WGN TV.

My video.. I was at #Highland Park parade.. Terrified people fleeing July 4th parade when shooting started. pic.twitter.com/DSe0NJOuem

— Lynn Sweet (@lynnsweet) July 4, 2022