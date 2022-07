Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής: «Θα κάνω ό,τι μπορώ» για την πώληση των F-16 στην Τουρκία

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κλείσει η συμφωνία της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε τη στήριξή του για την πώληση των F-16 στην Τουρκία σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, εκφράζοντας μάλιστα την αισιοδοξία του ότι θα δοθεί έγκριση από το Κογκρέσο.

Ο Μπάιντεν είχε συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την προηγούμενη ημέρα, αλλά αρνήθηκε ότι η προτεινόμενη συμφωνία ήταν ένα «αντάλλαγμα» ώστε να υποστηρίξει η Τουρκία τα αιτήματα ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter την Κυριακή, ο Γκράχαμ έκανε λόγο για «εποικοδομητική επίσκεψη» στην Τουρκία.

I had a very productive trip to Turkey, a member of NATO and a valuable American ally.

While we have had a problematic relationship at times, it is imperative Turkey and the US take steps to strengthen the ties between our two nations. pic.twitter.com/szEEpZOIXH

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 4, 2022