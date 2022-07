Πώς η δημοσίευση του τηλεφωνήματος Μακρόν-Πούτιν εξόργισε Ρώσους και Γάλλους (βίντεο)

Εξακολουθεί να πυροδοτεί αντιδράσεις τόσο στη Μόσχα όσο και στο Παρίσι η δημοσίευση ηχητικού υλικού από την απόρρητη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 20 Φεβρουαρίου, δηλαδή τέσσερις μόλις μέρες πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πρόκειται για αποσπάσματα της συνομιλίας τους όπως μεταδόθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης της Γαλλίας, που είχε πρόσβαση στο διπλωματικό γραφείο της γαλλικής προεδρίας και κινηματογραφούσε κάθε στιγμή του τηλεφωνήματος και της συνεργασίας του Γάλλου ηγέτη με τους συμβούλους του μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Η δημοσιοποίηση των συνομιλιών αυτού του κορυφαίου επιπέδου προξένησαν την έντονη αντίδραση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, με την εκπρόσωπό του, Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει ειρωνικά ότι «αυτό δείχνει πώς αντιλαμβάνεται η Γαλλία τη διπλωματία».

Αντιδράσεις όμως καταγράφηκαν και στο εσωτερικό της Γαλλίας, με σχολιαστές και πολιτικούς αντιπάλους να κάνουν λόγο ακόμη για γελοιοποίηση του Γάλλου προέδρου, όχι τόσο για τη δημοσίευση απόρρητης συνομιλίας εν αγνοία του Κρεμλίνου, όσο για την αποτυχημένη προσπάθειά του να πείσει τον κ. Πούτιν να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

Στα ηχητικά ακούγεται ο κ. Πούτιν να εκθέτει τη γνωστή επιχειρηματολογία του περί αναξιοπιστίας του Κιέβου και πρόθεσης της ουκρανικής ηγεσίας να συνεχίσει να μην εφαρμόζει τις συμφωνίες για το Ντονμπάς, αλλά και να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

