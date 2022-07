Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο υπουργός Στέγασης, Στιούαρτ Άντριου

Ο υπουργός Στέγασης της Βρετανίας Στιούαρτ Άντριου παραιτήθηκε σήμερα Τετάρτη για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά με τον τρόπο διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

«Η πίστη και η ενότητα είναι χαρακτηριστικά που πάντα προσπαθούσα να παρέχω στο υπέροχο κόμμα μας. Ωστόσο, φοβάμαι ότι τα άφησα να υπερισχύσουν της κρίσης μου πρόσφατα. Έρχεται μια στιγμή που πρέπει να φροντίσεις για την προσωπική σου ακεραιότητα και αυτή η στιγμή είναι τώρα», ανέφερε ο Άντριου.

It is with sadness that I am resigning as Housing Minister.

I pay tribute to all my ministerial colleagues, officials, and civil servants in the Department and the wider sector.

I look forward to continuing to serve my constituents in Pudsey, Horsforth, and Aireborough. pic.twitter.com/wTnrr9rcSu

— Stuart Andrew (@StuartAndrew) July 6, 2022