Βρετανία: Οι Εργατικοί απειλούν με πρόταση μομφής αν ο Τζόνσον δεν φύγει αμέσως

Την απειλή κατάθεσης δικής του πρότασης μομφής κατά της βρετανικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε να πιέσει υπέρ της άμεσης αποχώρησης του Μπόρις Τζόνσον από την πρωθυπουργία.

Ο σερ Κιρ Στάρμερ, αφού εξέφρασε την ανακούφισή του για την πρόθεση παραίτησης του κ. Τζόνσον, είπε ότι εάν οι Συντηρητικοί ανεχθούν την παραμονή του σημερινού πρωθυπουργού ως μεταβατικού για τρεις ακόμη μήνες ή όσο χρειαστεί ώσπου να επιλεγεί ο διάδοχός του, οι Εργατικοί θα καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Το δικό του κόμμα κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι δεν είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός», είπε ο κ. Στάρμερ. «Αν δεν τον ξεφορτωθούν, τότε οι Εργατικοί θα προτάξουν το εθνικό συμφέρον και θα φέρουν ψήφο δυσπιστίας γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον πρωθυπουργό να μένει εδώ επί μήνες».

“He has inflicted lies, fraud and chaos”

