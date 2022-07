Παραίτηση Μπόρις Τζόνσον: Οι Ουκρανοί «θρηνούν» – Οι Ρώσοι «πανηγυρίζουν»

Η είδηση της παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον από την ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, έγινε δεκτή με «πανηγυρισμούς» αλλά και με απογοήτευση.

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έσπευσε από την πλευρά του να ευχαριστήσει τον απερχόμενο από την πρωθυπουργία Βρετανό πολιτικό που πάντοτε βρισκόταν στην πρώτη γραμμή υποστηρίζοντας την Ουκρανία, όπως είπε.

To be a leader – to call 🇷🇺 evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG

