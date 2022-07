Σρι Λάνκα: Χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στην προεδρική κατοικία – Φυγαδεύτηκε ο πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα φυγαδεύτηκε από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Πηγή των υπηρεσιών Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρατζαπάξα παραμένει πρόεδρος της Σρι Λάνκα και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπου τον προστατεύει ο στρατός.

NOW – Protesters storm the presidential palace in Sri Lanka’s capital. pic.twitter.com/Wv6oQ10kBQ

Νωρίτερα χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει στη συνοικία του Κολόμπο όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, φωνάζοντας συνθήματα κατά του προέδρου και διαλύοντας πολλά οδοφράγματα της αστυνομίας μέχρι να φτάσουν στην οικία του. Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα αλλά δεν κατάφερε να εμποδίσει το οργισμένο πλήθος από το να περικυκλώσει το προεδρικό μέγαρο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μάλιστα, δείχνουν κάποιους εκ των εισβολέων να έχουν βουτήξει στην πισίνα του σπιτιού.

This is wild. Protesters who’ve stormed the Sri Lanka President’s house amid the escalating economic crisis are swimming in his pool. https://t.co/fumlLiaejv

— Avani Dias (@AvaniDias) July 9, 2022