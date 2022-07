Κοινή δήλωση Μπορέλ – Μπλίνκεν υπέρ της ενταξιακής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, χαιρέτισαν την πρόταση της ΕΕ για την εξεύρεση λύσης στη διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας και επισήμαναν ότι η απόφαση των Σκοπίων θα είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή πορεία τους.

«Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής ιστορίας, που χαρακτηρίζεται από την αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η προώθηση της πορείας της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ είναι το κλειδί για την ενίσχυση της συνοχής και της ανθεκτικότητας ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Με γνώμονα τις κοινές αξίες και τα πρότυπα και κριτήρια της ΕΕ, και οι δύο χώρες είναι έτοιμες να κάνουν το επόμενο βήμα προς την ένταξη στην ΕΕ», αναφέρουν οι κ.κ. Μπορέλ και Μπλίνκεν σε κοινή τους δήλωση («North Macedonia: Joint Statement by High Representative/Vice-President Josep Borrell and Secretary of State Antony Blinken on support for opening EU Accession Negotiations»).

We welcome a compromise proposal taking into account interests & concerns of North Macedonia and Bulgaria based on mutual respect, trust, and understanding.

My Statement w/@SecBlinken⁩ on support for opening North Macedonia’s EU Accession Negotiations https://t.co/dKa47cWR8u

