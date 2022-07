Uber Files: Πώς κορυφαίοι πολιτικοί έκαναν λόμπινγκ υπέρ της εταιρείας – Η εμπλοκή Μακρόν

Στο επίκεντρο ενός σκανδάλου βρίσκεται η Uber μετά τη δημοσιογραφική αποκάλυψη ότι η εταιρεία στο παρελθόν «παραβίασε τη νομοθεσία» και χρησιμοποίησε βίαιες μεθόδους για να επιβληθεί στην αγορά, παρά τις επιφυλάξεις πολιτικών και εταιρειών ταξί.

Μάλιστα, τα λεγόμενα Uber Files φαίνεται πως «καίνε» τον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς αποκαλύπτουν τις διευκολύνσεις που είχε δώσει ως υπουργός Οικονομικών στην εταιρεία για να εδραιωθεί στη Γαλλία.

«Δεν έχουμε δικαιολογήσει και δεν αναζητούμε δικαιολογίες για τις συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις τρέχουσες αρχές μας ως εταιρεία», επεσήμανε η Τζιλ Χειζελμπέικερ, αντιπρόεδρος της Uber αρμόδια για το Μάρκετινγκ και τις Δημόσιες Σχέσεις σε ανακοίνωσή της.

«Ζητάμε από το κοινό να μας κρίνει από τα όσα κάναμε τα πέντε τελευταία χρόνια και από τα όσα θα κάνουμε τα επόμενα», πρόσθεσε.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian έλαβε από ανώνυμη πηγή και μοιράστηκε με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και τα 42 ΜΜΕ-εταίρους της περίπου 124.000 έγγραφα που χρονολογούνται από το 2013 ως το 2017, μεταξύ των οποίων SMS και μέιλ στελεχών της Uber καθώς και παρουσιάσεις, σημειώσεις και τιμολόγια.

Guardian front page, Monday 11 July 2022 – The Uber files: Leak reveals secret lobbying operation to conquer the world pic.twitter.com/04oRUBjgjb

— The Guardian (@guardian) July 10, 2022