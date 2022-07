Oυκρανία: Η στιγμή που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν πολυκατοικία στο Ντονέτσκ – Στους 18 οι νεκροί

Στους 18 έχουν φτάσει οι νεκροί από τη ρωσική βομβιστική επίθεση σε πενταώροφη πολυκατοικία στην πόλη Τσασίβ Γιαρ, στην επαρχία του Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Έξι άτομα έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια του κτιρίου που επλήγη από ρωσικές ρουκέτες, ενώ τουλάχιστον άλλα 20 με 24 άτομα αγνοούνται ή παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα χαλάσματα. Δύο άτομα που βρίσκονται στα ερείπια έχουν δείξει σημάδια ζωής, αλλά είναι πολύ δύσκολο να απεγκλωβιστούν.

Μέλη των, με τη βοήθεια μιας μπουλντόζας, συνεχίζουν ακούραστα την προσπάθεια να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους από τα ερείπια.

Ο κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε στο Telegram ότι το πλήγμα εξαπολύθηκε προχθές Σάββατο το βράδυ. Το χτύπημα έχει καταγραφεί σε βίντεο.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 10, 2022