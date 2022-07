Ερντογάν – Ζελένσκι: Επικοινωνία για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν για την ανάγκη άρσης του αποκλεισμού των ουκρανικών λιμανιών και τη συνέχιση της εξαγωγής σιτηρών.

«Εκτιμούμε την (τουρκική) υποστήριξη. Συζητήσαμε τη σπουδαιότητα της άρσης του αποκλεισμού (ουκρανικών) λιμανιών και τη συνέχιση της εξαγωγής σιτηρών», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter, υπογραμμίζοντας επίσης πως πρέπει να εμποδίσουν την αρπαγή των ουκρανικών σιτηρών από τις ρωσικές δυνάμεις.

Held talks with 🇹🇷 President @RTErdogan. Thanked for condolences over new civilian victims of the Russian aggression. We appreciate 🇹🇷 support. Discussed the importance of unblocking 🇺🇦 ports and resuming grain exports. We must also prevent Russia from taking our grain from TOT.

