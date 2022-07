Ουκρανία: Νέα οικονομική συνδρομή από Ε.Ε. – ΗΠΑ

Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. αποφάσισε να παράσχει επειγόντως πρόσθετη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.

Μαζί με την επείγουσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 1,2 δισ. ευρώ που εκταμιεύθηκε νωρίτερα φέτος, η συνολική μακροοικονομική χρηματοδοτική στήριξη από την Ε.Ε. προς την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου ανέρχεται πλέον στα 2,2 δισ. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή στήριξη της Ε.Ε. προς την Ουκρανία στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης, των τελωνείων και της άμυνας.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που εγκρίθηκε σήμερα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των άμεσων και πλέον επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας, και στη διασφάλιση της δυνατότητας του ουκρανικού κράτους να συνεχίσει να επιτελεί τις πλέον κρίσιμες λειτουργίες του.

Έχει τη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Θα έχει περίοδο διαθεσιμότητας ενός έτους και θα εκταμιευθεί ως μία ενιαία δόση, η οποία μπορεί να υποδιαιρεθεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Αυτή η νέα πράξη συνδρομής αποτελεί μέρος της εξαιρετικής διεθνούς προσπάθειας που καταβάλλουν διμερείς χορηγοί και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τη στήριξη της Ουκρανίας στην κρίσιμη αυτή συγκυρία.

Η αποδέσμευση της δόσης και της συνδρομής θα γίνει μόλις συμφωνηθεί μνημόνιο συνεννόησης με τις ουκρανικές αρχές. Αυτό θα περιλαμβάνει ενισχυμένη διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων και θα καθορίζει τη θέσπιση απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων με τις οποίες θα συνδέεται η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή.

Με δεδομένη την εξαιρετικά δύσκολη κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. θα καλύψει κατ’ εξαίρεση το κόστος επιτοκίου που προκύπτει από τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, με τη μορφή δανείου, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις στη δημοσιονομική βιωσιμότητα της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Ε. θα παράσχει πρόσθετη οικονομική ανακούφιση στην Ουκρανία και θα συμβάλει στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους της χώρας. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη χορήγηση δανείου με μακρά περίοδο λήξης ώστε να δοθούν όσο το δυνατόν ευρύτερα χρονικά περιθώρια προκειμένου η Ουκρανία να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, να ανοικοδομήσει την οικονομία της σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες και να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες πλήρους αποπληρωμής.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την «απίστευση συνεισφορά τους», καθώς η Ουάσινγκτον έδωσε επιπλέον 1,7 δισ. δολάρια στο Κίεβο.

1.7 billion dollars of grant aid came to the Ukrainian budget from the Trust Fund of the @WorldBank and @USAID. This is the second US grant in the last two weeks, the total amount of aid is to 3 billion dollars. Grateful to 🇺🇸 & @POTUS for incredible support.

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022