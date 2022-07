Εσθονία: Η πρωθυπουργός Κάγια Κάλας ανακοίνωσε την παραίτησή της

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας ανακοίνωσε την παραίτησή της, όπως ανέφερε την Πέμπτη η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της δημοκρατίας της Βαλτικής, με σκοπό τη δημιουργία νέας κυβέρνησης.

«Η Πρωθυπουργός Κάγια Κάλας ενημέρωσε επίσημα στην κυβέρνηση σήμερα το πρωί για την απόφασή της να παραιτηθεί με τη θέλησή της. Ολόκληρη η κυβέρνηση παραιτείται μαζί της», αναφέρει η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εσθονικής κυβέρνησης.

Η κα Κάλας φέρεται να έχει καταφέρει να ανασυστήσει μια κυβερνητική πλειοψηφία στο εσθονικό κοινοβούλιο και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι το είχε επιτύχει. Η παραίτησή της αποτελεί απαραίτητο στάδιο της σχετικής διαδικασίας.

Την Παρασκευή θα καταθέσει στο κοινοβούλιο αίτημα για τη δημιουργία νέας κυβέρνησης, όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της στο Twitter, με την ελπίδα να μπορέσει να παραμείνει στο τιμόνι της χώρας.

I will form a new government. According to the constitution, I just announced that the current government will resign.

I’ve proposed to convene extraordinary parliament sitting on Friday, where I’ll ask for a mandate for the new government coalition.

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 14, 2022