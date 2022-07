Online… τσακωμός Μασκ – Τραμπ: Ο «άχρηστος», ο «82χρονος» και οι εκλογές

Μια – μάλλον απροσδόκητη – κόντρα έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ από τη μια πλευρά και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη.

Εκκεντρικοί και αμφιλεγόμενοι αμφότεροι, αλλά με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, οι κ.κ. Μασκ και Τραμπ βρέθηκαν τα περασμένα 24ωρα να ανταλλάσσουν δημοσίως «πυρά» υπό μορφή καυστικών σχολίων.

«Ο Έλον (σ.σ. Μασκ) δεν πρόκειται να αγοράσει το twitter. Από ποιον το έχετε ήδη μάθει αυτό; Από εμένα. Τα έχει κάνει μαντάρα (σ.σ. ο Μασκ). Είπε (σ.σ. ο Μασκ) πως δεν έχει ψηφίσει ποτέ Ρεπουμπλικάνο. Δεν το ήξερα. Εμένα πάντως μου είπε πως με είχε ψηφίσει. Είναι απλώς άλλος ένας παρλαπίπας (“bullshit artist”)…», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα ομιλίας του στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, στις 9 Ιουλίου.

Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας Τραμπ, ο Μασκ έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter την περασμένη Δευτέρα: «Δεν τον μισώ (σ.σ. τον Τραμπ)… αλλά έχει πια έρθει η ώρα για τον Τραμπ να κρεμάσει το καπέλο του και να πλεύσει στο ηλιοβασίλεμα».

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.

Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022