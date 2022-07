Ε.Ε.: Ο ρωσικός χρυσός στο επόμενο πακέτο κυρώσεων

Ο ρωσικός χρυσός θα περιλαμβάνεται στο επόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Μόσχας, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά το πρακτορείο Reuters, το νέο πακέτο κυρώσεων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

#BREAKING EU to target Russian gold in next sanctions package: commissioner pic.twitter.com/GhJCIRCmaZ

— AFP News Agency (@AFP) July 15, 2022