Σε δημοπρασία η φωτογραφία από τη σύλληψη του Ντέιβιντ Μπόουι

Μια φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπόουι που συνελήφθη το 1976 θρυλικού τραγουδιστή μετά από κατηγορία για κατοχή ναρκωτικής ουσίας μαζί με τον Ίγκι Ποπ, τέθηκε σε δημοπρασία.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στην πόλη Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης και εκτιμάται η αξία της να είναι ύψους έως και 1.500 δολαρίων.

Τη φωτογραφία του Μπόουι κράτησε ο αξιωματικός που τον συνέλαβε και στη συνέχεια την έδωσε στον ξάδερφό του ως γαμήλιο δώρο καθώς ήταν μεγάλος θαυμαστής του μουσικού. Ο ξάδερφος κράτησε την εικόνα κλειδωμένη για 46 χρόνια οπότε είναι σε άψογη κατάσταση όμως τώρα ήρθε η ώρα για μια «νέα πνοή».

David Bowie’s mugshot from 1976 arrest with Iggy Pop is going up for auctionhttps://t.co/KcldUB41DS pic.twitter.com/KWGokeM7mc

— David Bowie News (@davidbowie_news) July 14, 2022