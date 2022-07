ΗΠΑ: Καραμπόλα με έξι νεκρούς στη Μοντάνα λόγω «καταιγίδας σκόνης»

Τουλάχιστον έξι νεκροί, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, είναι ο τραγικός απολογισμός καραμπόλας που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο 90 στη Μοντάνα των ΗΠΑ.

Σε απόσταση 5 χιλιομέτρων δυτικά του Χάρντιν αυτοκίνητα, τρακτέρ και τροχόσπιτα εκδρομέων, βρέθηκαν σε μηδενική ορατότητα λόγω καταιγίδας σκόνης που προκάλεσαν ριπές ανέμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τουλάχιστον οκτώ άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

At least 5 dead after 20-vehicle pileup amid dust storm in Hardin, Montana #pileup #vehiclepileup #montanapileup #KameraOne pic.twitter.com/xpMLAarBAw

— KameraOne (@kamera_one) July 16, 2022