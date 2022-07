Ουκρανία: Ρωσικό δίλημμα μεταξύ επίθεσης στο Ντονέτσκ και άμυνας στη Χερσώνα

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε την Τρίτη ότι η Ρωσία αγωνίζεται να διατηρήσει αποτελεσματική επιθετική μαχητική ισχύ από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία και ότι το πρόβλημα πιθανότατα γίνεται ολοένα και πιο οξύ.

«Εκτός από την αντιμετώπιση σοβαρής λειψανδρίας, οι Ρώσοι επιτελείς αντιμετωπίζουν δίλημμα μεταξύ της ανάπτυξης εφεδρειών στο Ντονμπάς ή της άμυνας έναντι των ουκρανικών αντεπιθέσεων στον νοτιοδυτικό τομέα της Χερσώνας», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ενημέρωση που αναρτήθηκε και στο Twitter.

