Μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία – Μεταφέρουν φιάλες υγραερίου στις πισίνες ξενοδοχείων (εικόνες)

Μια ακόμη πολύ δύσκολη ημέρα βιώνουν οι χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, με το ιδιαίτερα σφοδρό κύμα καύσωνα αλλά και τις δασικές πυρκαγιές να σαρώνουν πολλές περιοχές σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που ανήρτησε το Γαλλικό Πρακτορείο, από την περιοχή Pilat sur Merle στη νοτιοδυτική ακτή της χώρας. Στελέχη της πυροσβεστικής, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν, μεταφέρουν φιάλες υγραερίου στην πισίνα του πεντάστερου ξενοδοχείου La Corniche, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκρηξης.

Fire prevention.

Firefighters put gas canisters into the pool of the 5 star hotel La Corniche to prevent them exploding as fire approaches Pilat sur Merle, France.

With temperatures passing 40°C and fires moving closer, thousands have fled the municipality of La Teste-de-Buch pic.twitter.com/peXCNQMEFF

— AFP News Agency (@AFP) July 19, 2022