ΗΠΑ: Απρόσκλητος επισκέπτης ύψους 8μ. σε γάμο στη Χαβάη (βίντεο)

Έναν απρόσκλητο επισκέπτη είχε νεόνυμφο ζευγάρι στο πάρτι του γάμου τους στη Χαβάη.

Κύμα που στο ανώτερο σημείο έφτανε και τα οκτώ μέτρα αποφάσισε να εισβάλει στη δεξίωση και στο Καϊλούα-Κόνα της Χαβάης, σαρώνοντας στο διάβα του καρέκλες και τραπέζια, ενώ παρ’ ολίγον να παρασύρει και ανθρώπους.

Ωστόσο από το σαρωτικό πέρασμα του κύματος αυτού, που δεν επρόκειτο για κάποιο τσουνάμι, γλίτωσαν τόσο η τούρτα του γάμου όσο και ο μπουφές.

Massive waves crashed a wedding and sent guests running for cover in Kailua-Kona, Hawaii. https://t.co/YZtDvajXw0 pic.twitter.com/F6kKWAfGBY

— CNN (@CNN) July 19, 2022