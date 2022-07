Βρετανία: Φωτιά σε ουρανοξύστη στο ανατολικό Λονδίνο

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα με 125 πυροσβέστες έδωσαν μάχη σήμερα για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε στον 17ο όροφο ουρανοξύστη στο ανατολικό Λονδίνο.

Στα πλάνα που ανάρτησε η πυροσβεστική στο Twitter διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από διαμέρισμα του ουρανοξύστη.

The flat and grass fires in #NorthWoolwich are now under control but crews will remain on scene this afternoon. There are currently no reports of any injuries. The cause of the fire will be investigated https://t.co/JgvxRTlFxe pic.twitter.com/Aszt829bpD

— London Fire Brigade (@LondonFire) July 20, 2022