Φυσικό αέριο: Γιατί το σχέδιο της Κομισιόν διχάζει την Ε.Ε.

Στις 20 Ιουλίου, η Κομισιόν πρότεινε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο «με σκοπό τη μείωση της χρήσης αερίου στην Ευρώπη κατά 15% έως την επόμενη άνοιξη», όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, με επιχείρημα την απειλή «νέων περικοπών του εφοδιασμού με αέριο από τη Ρωσία, λόγω της επιλογής του Κρεμλίνου να χρησιμοποιεί τις εξαγωγές αερίου ως όπλο», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάστηκε να «προτείνει νέο κανονισμό… σχετικά με τα συντονισμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης αερίου». Έναν νέο κανονισμό που «θέτει ως στόχο για όλα τα κράτη μέλη τη μείωση της ζήτησης αερίου κατά 15% μεταξύ της 1ης Αυγούστου 2022 και της 31ης Μαρτίου 2023», όπως αναφέρεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, «τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια έκτακτης ανάγκης έως το τέλος Σεπτεμβρίου στα οποία θα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να επιτύχουν τον στόχο μείωσης και θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση προόδου στην Επιτροπή κάθε δύο μήνες», ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της, «για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις αναγκαίες μειώσεις της ζήτησης», ενέκρινε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο «το οποίο καθορίζει τα μέτρα, τις αρχές και τα κριτήρια για συντονισμένη μείωση της ζήτησης».

Στην σχετική επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται, όμως, και κάτι άλλο: πως «Ο νέος κανονισμός θα δώσει επίσης στην Επιτροπή τη δυνατότητα να κηρύξει, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, “κατάσταση επιφυλακής στην Ένωση” σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, επιβάλλοντας υποχρεωτική μείωση της ζήτησης αερίου σε όλα τα κράτη μέλη.»

Μόλις λίγες ώρες ωστόσο έπειτα από την προαναφερθείσα ανακοίνωση, θα άρχιζαν να βγαίνουν στο προσκήνιο οι πρώτες ενδοευρωπαϊκές αντιδράσεις.

NORTH vs SOUTH 2.0:

Spain, Greece and Portugal reject the EU call for 15% cuts in natural gas consumption to help Germany

Spanish Energy Minister (clearly aiming at Berlin): “Contrary to other countries, Spain hasn’t been living beyond its means in energy terms”#EnergyCrisis

— Javier Blas (@JavierBlas) July 21, 2022