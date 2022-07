Σύμβουλος Ζελένσκι: «Προειδοποιεί» τους Ρώσους να εγκαταλείψουν την Χερσώνα

Με μια μάλλον γλαφυρή ανάρτηση στο twitter, ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλεί τους Ρώσους να αποχωρήσουν οικειοθελώς από τη Χερσώνα εάν θέλουν να γλιτώσουν από τις βόμβες των Ουκρανών που γίνονται περισσότερο εύστοχες, αποτελεσματικές και ακριβείς.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με κρατήρες από βομβαρδισμούς σε δρόμους της Χερσώνας, γράφοντας πως έχει έρθει πια η ώρα τα ρωσικά στρατεύματα να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη συγκεκριμένη περιοχή. Κι αυτό διότι σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν το πράξουν, τότε θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνεχείς βομβαρδισμούς» που θα τους προκαλέσουν «νυχτερινό τρόμο» και «κρίσεις πανικού». Ο Ποντόλιακ στέλνει, έτσι, το μήνυμα πως η Ουκρανία έχει πλέον στη διάθεσή της εξαιρετικά αποτελεσματικά οπλικά συστήματα (όπως είναι τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS) που θα της επιτρέψουν να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις τρέποντάς τες σε φυγή.

Antonivsʹkyy Bridge – a relevant “gesture of good will” for now, that says: time for 🇷🇺 troops to voluntarily leave Kherson. Otherwise – constant shelling, night terrors, panic attacks and HIMARS-fear. The range of possibilities is narrowing, as the accuracy of 🇺🇦 artillery fire. pic.twitter.com/ZVGck2qwtG

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2022