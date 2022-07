Φρικτό δυστύχημα στο Ισραήλ: Τρύπα άνοιξε σε πισίνα και άρχισε να «ρουφάει» ανθρώπους

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 32χρονος όταν μία τρύπα άνοιξε μέσα σε πισίνα κατά τη διάρκεια ιδιωτικού πάρτι στο Carmei Yosef, την Πέμπτη.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τη στιγμή που ανοίγει η καταβόθρα στον βυθό της πισίνας και ρουφάει κυριολεκτικά τον άτυχο άνδρα και τα νερά, ενώ όσοι κολυμπούσαν εκείνη την ώρα προσπαθούν να βγουν έξω.

Some more info: It took hours to recover the body because the tunnel was unstable and they needed to send a dog in with a GoPro camera and then line the sides with some sort of stabilizing material. Potentially caused by slow water seepage over time destabilizing the soil. pic.twitter.com/E2MfowHdTo

