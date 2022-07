Ουκρανία – εξαγωγές σιτηρών: Μετά τις υπογραφές… οι βόμβες

Πριν προλάβει καλά-καλά να στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών πάνω στη συμφωνία που (υποτίθεται πως) ανοίγει τον δρόμο για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, άρχισαν τα προβλήματα.

Η σχετική ουκρανο-ρωσική συμφωνία υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Ιουλίου, έπειτα από τουρκική διαμεσολάβηση, με τη διεθνή κοινότητα (ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ) να της καλωσορίζει ως μια θετική εξέλιξη η οποία μένει όμως να περάσει από την θεωρία στην πράξη της υλοποίησης και της εφαρμογής. ΗΠΑ και ΕΕ θα καλούσαν, μάλιστα, τη Μόσχα να προχωρήσει σε ταχεία εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας.

Ήδη από την πρώτη στιγμή, ανέκυψαν, βέβαια, ερωτήματα κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα, σχετικά δηλαδή με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων θα μπορούσε να καταστεί πρακτικά εφικτή η εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας παρά τον πόλεμο που συνεχίζεται.

Καθώς περνούσαν οι ώρες ωστόσο, τα ερωτήματα και οι αρχικές αμφιβολίες θα αποκτούσαν διαστάσεις έκδηλης ανησυχίας.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες, βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη, επρόκειτο να δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη ένα κοινό συντονιστικό κέντρο με τη συμμετοχή Ουκρανίας, Ρωσίας, Τουρκίας και ΟΗΕ, αποστολή του οποίου θα είναι να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή πορεία των ουκρανικών εξαγωγών από τα ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού, του Τσορνομόρσκ και του Γιουζνί.

Σήμερα ωστόσο, μόλις μια ημέρα μετά, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατήγγειλαν πως ρωσικοί πύραυλοι (Kalibr) έπληξαν υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού.

«Το λιμάνι της Οδησσού βομβαρδίσθηκε, ιδιαίτερα το σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγωγής των σιτηρών. Καταρρίψαμε δύο πυραύλους και δύο άλλοι πύραυλοι έπληξαν λιμενική υποδομή, όπου προφανώς υπήρχαν σιτηρά», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

OHE, ΗΠΑ και ΕΕ έσπευσαν να καταδικάσουν τη ρωσική επίθεση.

«Η επίθεση κατά κρίσιμου στόχου για την εξαγωγή των σιτηρών μία ημέρα μετά την υπογραφή των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης είναι ιδιαιτέρως καταδικαστέα και δείχνει για μία ακόμη φορά την απόλυτη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών δεσμεύσεων εκ μέρους της Ρωσίας», έγραψε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ στο twitter.

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2022