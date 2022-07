Ρομπότ σπάει το δάχτυλο αγοριού σε αγώνα σκακιού (βίντεο)

Ένα απροσδόκητο περιστατικό συνέβη σε τουρνουά σκακιού στην Ρωσία, όταν ρομπότ-παίκτης έσπασε το δάχτυλο ενός 7χρονου αγοριού που ήταν συμπαίκτης του.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραυματισμός συνέβη σε αγώνα του «Moscow Chess Open» όταν το ρομπότ πήρε το πιόνι του αγοριού κι αυτό με την σειρά του έκανε μια κίνηση για να το πάρει πίσω. Τότε, το ρομπότ έπιασε το δάχτυλό του παιδιού, με αποτέλεσμα να το σπάσει.

«Ένα ρομπότ έσπασε το δάχτυλο ενός παιδιού -αυτό είναι φυσικά κακό», σχολίασε ο Σεργκέι Λαζάρεφ και πρόεδρος της Σκακιστικής Ομοσπονδίας της Μόσχας, εξηγώντας επιπλέον: «Το ρομπότ το νοικιάσαμε, έχει εκτεθεί σε πολλά μέρη από ειδικούς για πολύ καιρό. Όπως φαίνεται, οι κατασκευαστές του παρέβλεψαν κάποιες ατέλειες. Το παιδί έκανε μια κίνηση και μετά από αυτό ήταν απαραίτητο να αφήσει κάποιον χρόνο στο ρομπότ για να ανταποκριθεί, αλλά το αγόρι βιάστηκε και το ρομπότ το άρπαξε. Δεν έχουμε σε τίποτα να κάνουμε με το ρομπότ».

Πάντως, το τραυματισμένο αγόρι δεν το έβαλε κάτω, αλλά συνέχισε να αγωνίζεται στο τουρνουά. Μπορεί την στιγμή του περιστατικού, παρευρισκόμενοι να βοήθησαν για να το απομακρύνουν από την θέση του, όμως, την επόμενη μέρα, το αγόρι συμμετείχε σε αγώνα, με το δάχτυλό του σε γύψο.

Παρακάτω η στιγμή του τραυματισμού:

WARNING: GRAPHIC ⚠️ A chess-playing robot grabs a 7-year-old’s finger during a match at the Moscow Open and breaks it pic.twitter.com/I95VYwjk3S

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 24, 2022