Λονδίνο: Ουσιαστικά αποκομμένη πλέον η Χερσώνα από τις υπόλοιπες ρωσοκρατούμενες περιοχές

Η αντεπίθεση της Ουκρανίας ενισχύεται στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πολύ πιθανό να έχουν δημιουργήσει προγεφύρωμα νότια του ποταμού Ίνγκουλετς, που αποτελεί το βόρειο όριο της ρωσοκρατούμενης Χερσώνας», ανέφερε σε ένα τακτικό δελτίο πληροφοριών στο Twitter.

Η 49η Στρατιά της Ρωσίας, που σταθμεύει στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, φαίνεται τώρα πολύ ευάλωτη, ανέφεραν οι βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, προσθέτοντας ότι η Χερσώνα ήταν ουσιαστικά αποκομμένη από τα άλλα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία.

