Airbnb: Διαθέσιμo προς ενοικίαση σπίτι από την ταινία «Ο Νονός»

Γιορτάζοντας την 50η επέτειο από την πρώτη προβολή της ταινίας «The Godfather» (Ο Νονός), η Airbnb προσφέρει στους θαυμαστές της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς την ευκαιρία να διαμείνουν στην έπαυλη στο Στάτεν Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη που χρησιμοποιήθηκε για τα εξωτερικά πλάνα του φιλμ του 1972.

Η κατοικία αρχιτεκτονικής Τυδώρ, με έξι μπάνια με πέντε υπνοδωμάτια χτίστηκε το 1930 και έχει όλη τη γοητεία εκείνης της εποχής σε συνδυασμό με πολλές σύγχρονες ανέσεις για άνετη διαμονή.

it’s an airbnb you can’t refuse: the home from the 1972 @godfathermovie.

booking for this 30-night stay opens on july 27 at 1pm ET: https://t.co/S16KfnERuR pic.twitter.com/f1RG5dJFQ9

— Airbnb (@Airbnb) July 18, 2022