Τζο Μπάιντεν – Σι Τζινπίνγκ: Συμφώνησαν να συναντηθούν από κοντά

Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται τόσο το γαλλικό πρακτορείο, όσο και το πρακτορείο Reuters. Δεν φαίνεται έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία του ραντεβού, καθώς πρέπει πρώτα τα επιτελεία τους να προετοιμάσουν το έδαφος, κατόπιν των οδηγιών που θα λάβουν από τους δύο ηγέτες.

#BREAKING Biden, Xi agree to schedule ‘face-to-face’ summit: US official pic.twitter.com/CbrBXMhMGr

— AFP News Agency (@AFP) July 28, 2022