Χονγκ Κονγκ: Πέντε τραυματίες από πτώση γιγαντοοθόνης οροφής (βίντεο)

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται χορευτής στο Χονγκ Κονγκ ύστερα από πτώση γιγαντοοθόνης πάνω του στο κλαμπ όπου εργαζόταν. Ένας ακόμη χορευτής τραυματίστηκε από το ατύχημα.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος Mirror από το Χονγκ Κονγκ την Πέμπτη έπεσε στη σκηνή ένα μεγάλο πάνελ βίντεο, τραυματίζοντας χορευτές και ωθώντας τις αρχές να απαγορεύσουν την παράσταση στο συγκρότημα εν αναμονή της έρευνας.

Βίντεο από την πτώση της οθόνης κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ ανέφεραν ότι τρία μέλη του κοινού τραυματίστηκαν επίσης.

BREAKING: Large screen collapses during concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people pic.twitter.com/XrWQky9PGx

— BNO News (@BNONews) July 28, 2022