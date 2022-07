Η Ρωσία στέλνει λεφτά στην Τουρκία για το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακούγιου

Ρωσική κρατική εταιρεία μεταφέρει κονδύλια σε θυγατρική που κατασκευάζει τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο, η ρωσική εταιρεία Rosatom απέστειλε την περασμένη εβδομάδα περίπου 5 δισ. δολάρια στην κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Τουρκία, Akkuyu Nuclear JSC.

Ακόμη δύο αντίστοιχου ύψους μεταφορές χρημάτων προγραμματίζονται για τις επόμενες εβδομάδες, κατά τις ίδιες πηγές. Δηλαδή, τα κονδύλια που θα μεταφερθούν στην Τουρκία ανέρχονται συνολικά σε 15 δισ. δολάρια.

Η χρηματοδότηση θα καλύψει τις ανάγκες προμηθειών για το έργο τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Σημειώνεται πως, κατά το Bloomberg, το κόστος κατασκευής του εργοστασίου ανέρχεται συνολικά σε περίπου 20 δισ. δολάρια.

Η Rosatom ανέφερε από την πλευρά της ότι το ύψος των συναλλαγών είναι σημαντικά χαμηλότερο από τους αριθμούς που έδωσαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

