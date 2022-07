Ιράκ: Σκηνές χάους και νέα εισβολή στο Κοινοβούλιο, στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης (βίντεο)

Για δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες, υποστηρικτές του κινήματος του σιίτη ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ εισέβαλαν σήμερα στο ιρακινό Κοινοβούλιο, αφού εισήλθαν στην εξαιρετικά προστατευμένη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης.

Πρόκειται για περιοχή στην οποία όπου στεγάζονται κυβερνητικά ιδρύματα και πρεσβείες.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν μαζί με τους διαδηλωτές μπήκε στο κτίριο της Βουλής.

Protesters inside the main hall of Parliament building in the Green Zone in #Baghdad.#Iraq pic.twitter.com/ax57RUTkK0

— خالد اسكيف (@khalediskef) July 30, 2022