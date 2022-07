Λίβανος: Κατέρρευσε μέρος των σιλό στο λιμάνι της Βηρυτού (βίντεο)

Μέρος των σιλό του λιμανιού της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα το απόγευμα και ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και καπνού υψώθηκε στον ουρανό της περιοχής, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μια φωτιά έκαψε ερείπια των σιλό σιτηρών του λιμανιού.

Στις 4 Αυγούστου 2020, μια τεράστια έκρηξη χημικών στο λιμάνι της Βηρυτού σκότωσε περισσότερους από 215 ανθρώπους.

Watch: A section of #Beirut‘s massive port grain silos, shredded in the 2020 explosion, collapses in a huge cloud of dust after a weekslong fire. #Lebanonhttps://t.co/76Pru8bC3D pic.twitter.com/tZsOCyYwiE

