Λιβύη: Τουλάχιστον έξι νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 70 τραυματίστηκαν από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα κοντά στην πόλη Σαμπά της νότιας Λιβύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της αφρικανικής χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί όταν, μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου, περαστικοί έσπευσαν να πάρουν καύσιμα που διέρρεαν στον δρόμο, όπως μετέδωσαν λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Images circulating on social media reportedly showing blaze distraction caused by fuel tanker explosion in southern Libya today

