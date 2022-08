Ινδία: Εννέα νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυρκαγιά σε νοσοκομείο (βίντεο)

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Όσον αφορά τα θύματα, πρόκειται για τέσσερις ασθενείς, τέσσερα μέλη του προσωπικού, ενώ μία σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, πιστεύεται ότι περίπου 150 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο τριώροφο νοσοκομείο στην πόλη Τσαμπαλπούρ, 1.094 χιλιόμετρα μακριά από τη Μουμπάι. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στο κτίριο.

#Breaking Massive blaze at #Jabalpur hospital, 10 people dead, 2 critically injured. @delayedjab gets us more details. #MadhyaPradesh | @chaiti pic.twitter.com/vns4d774Ob

Madhya Pradesh: At least 8 dead as fire breaks out at private hospital in Jabalpur https://t.co/uBzHiIlXMS pic.twitter.com/qq8njTsJtA

— The Times Of India (@timesofindia) August 1, 2022