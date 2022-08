Το «νεκροταφείο» των κρουαζιερόπλοιων στην Τουρκία

Ένα λιμάνι στην Τουρκία, το διαλυτήριο της Αλιάγα, αποτελεί τον τελικό προορισμό για πολλά κρουαζιερόπλοια από ολόκληρο τον κόσμο.

Η κατάρρευση της βιομηχανίας της κρουαζιέρας που προκάλεσε η πανδημία Covid ανάγκασε πολλές εταιρείες να αποφασίσουν την αποσυναρμολόγηση πλοίων που βρίσκονταν ακινητοποιημένα.

Πριν από τον κορωνοϊό, το διαλυτήριο της Αλιάγα, μιας πόλης στη δυτική ακτή της Τουρκίας, είχε λίγη κίνηση. Αποσυναρμολογούνταν μόλις μερικές δεκάδες εμπορικά και φορτηγά πλοία ετησίως. Ωστόσο, το 2021 η προσέλευση στο τουρκικό λιμάνι παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

