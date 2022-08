Λιζ Τρας: O κόσμος θα είναι πιο ασφαλής μετά τον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα

Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λιζ Τρας δήλωσε σήμερα ότι ο κόσμος θα είναι πιο ασφαλής μετά τον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο Αφγανιστάν.

«Ο κόσμος θα είναι πιο ασφαλής μετά την επιτυχημένη αμερικανική επιχείρηση κατά του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια για την πρωθυπουργία της Βρετανίας σε ανάρτησή της στο Twitter.

