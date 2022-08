Κομμάτι από πύραυλο της SpaceX έπεσε σε χωράφι στην Αυστραλία

Μια μέρα, φαινομενικά όπως όλες τις άλλες, που ο Μικ Μάινερς, ένας αγρότης στην Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας πήγε στο χωράφι του, σίγουρα δεν περίμενε να βρει σε αυτό ένα μεγάλο μαύρο αντικείμενο.

Βλέποντάς το, μάλιστα, ο άντρας δεν κατάλαβε τι ακριβώς είναι, περνώντας το αρχικά για κάποιο καμένο δέντρο.

Στην πραγματικότητα, όμως, το μεγάλο μαύρο αντικείμενο ήταν κομμάτι από πύραυλο της SpaceX που είχε πέσει από το διάστημα, όπως επιβεβαίωσε η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία.

Το κομμάτι του πυραύλου προσγειώθηκε στο χωράφι στις 9 Ιουλίου, όμως πέρασαν κάποιες εβδομάδες μέχρι να το ανακαλύψει ο Μικ Μάινερς. Δύο ακόμα κομμάτια του πυραύλου βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από αυτό.

Οι ειδικοί χαρακτήρισαν σπάνιο αυτό που συνέβη, αλλά εξήγησαν ότι παρόμοια περιστατικά μπορεί να αρχίσουν να συμβαίνουν πιο συχνά.

Ο αστροφυσικός Μπραντ Τάκερ από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, που ήταν κι αυτός που βρέθηκε στο σημείο για να εξετάσει το αντικείμενο, δήλωσε: «Ήταν πολύ συναρπαστικό να το βλέπεις από τόσο κοντά, δεν έχω δει ποτέ κομμάτι από το διάστημα να πέφτει έτσι».

Το παραπάνω επιβεβαίωσε και ο επίσης αστροφυσικός Ντον Πολάκο, που εξηγεί πως, ενώ αντικείμενα πέφτουν από το διάστημα στην Γη κάθε μέρα, τα περισσότερα πέφτουν στους ωκεανούς -άλλωστε, αυτοί καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας.

Δεδομένου όμως πως οι πύραυλοι που πηγαίνουν στο διάστημα είναι πλέον περισσότεροι, μια έρευνα του University of British Columbia στον Καναδά έδειξε πως υπάρχει 10% μεγαλύτερη πιθανότητα ένας ή περισσότεροι άνθρωποι να σκοτωθούν από αντικείμενο που θα πέσει από το διάστημα στην Γη μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν και η πιθανότητα από μόνη της είναι πολύ μικρή.

