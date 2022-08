Βερολίνο: Εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στο δάσος Γκρούνεβαλντ

Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη πυρομαχικών στο δάσος Γκρούνεβαλντ, δυτικά του Βερολίνου, εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, καθώς οι συνεχείς εκρήξεις καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Στη μάχη ρίχνεται τώρα το ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών «Τέοντορ» των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο καλείται να κάνει αυτοψία στην περιοχή.

Οι εκρήξεις στην αποθήκη όπου η αστυνομία του Βερολίνου συγκεντρώνει και καταστρέφει παράνομα πυρομαχικά και πυροτεχνήματα, ξεκίνησαν στις 03:30 και συνεχίζονται ακόμη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην αποθήκη υπήρχαν περίπου 25 τόνοι εκρηκτικών. Η καταστροφή τους σταματά τον Ιούνιο, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η πυροσβεστική έχει σχεδιάσει ακτίνα ασφαλείας 1.000 μέτρων γύρω από το σημείο και αναμένει να σταματήσουν οι εκρήξεις προκειμένου να επιχειρήσει στις εστίες της φωτιάς. Ακόμη και ο τηλεκατευθυνόμενος «Τέοντορ» – ο οποίος φέρει ανυψωτικό βραχίονα εξοπλισμένο με τέσσερις κάμερες, που μεταδίδουν δεδομένα στο κέντρο επιχειρήσεων και μπορεί να περάσει και τη ζώνη των 300 μέτρων από το σημείο – δεν μπορεί να επιχειρήσει όσο συνεχίζονται οι εκρήξεις.

🇩🇪 Several explosions at an ammunition dump have caused a large fire in one of Berlin’s largest city forests.

Around 100 firefighters were on site to control the blaze in the Grunewald forest in the west of the city, according to reports. pic.twitter.com/p8bratrzrR

— euronews (@euronews) August 4, 2022