Αφγανιστάν: Νέα έκρηξη στην Καμπούλ – Φόβοι για πολλούς τραυματίες

Εκρηξη βόμβας σημειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο με καταστήματα και στάσεις λεωφορείου, στο δυτικό τμήμα της πόλης, όπου κατοικεί η σιιτική κοινότητα.

An explosion took place in Kabul

Several minutes ago an explosion took place in Pul-e-Sokhta area, PD 6, west of Kabul. Details to follow…#aamajnews pic.twitter.com/cNRbalrJDT

