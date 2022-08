Γερμανία: Αυξάνει τα αποθέματά της σε φυσικό αέριο παρά τις μειώσεις στις ροές μέσω του Nord Stream 1

Ο αγωγός Nord Stream 1, που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία, πλέον λειτουργεί μόλις στο 20% των δυνατοτήτων του, με τη Μόσχα από τη μία πλευρά να επικαλείται ως αιτία κάποια «τεχνικά προβλήματα» που ακόμη δεν έχουν ξεπεραστεί και τη Δύση από την άλλη να κατηγορεί τους Ρώσους πως παίζουν «εκβιαστικά παιχνίδια» με «όπλο» την ενέργεια ως αντίποινα στις κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί (ΗΠΑ, ΕΕ) λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναλυτές εκτιμούν πως η πλευρά Πούτιν έχει μειώσει σκοπίμως τις ροές, για να ασκήσει έτσι πίεση στους Ευρωπαίους σε μια περίοδο κατά την οποία οι τελευταίοι προσπαθούν να αποθηκεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια ενόψει του – κατά κοινή ομολογία δύσκολου – χειμώνα που έρχεται.

«Η Γερμανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν πολύ σκληρό χειμώνα. Ωστόσο, τα περισσότερο καταστροφικά σενάρια φαίνονται τώρα λιγότερο πιθανά. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία μείωσε τη ροή φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1 στο 20% της χωρητικότητας, οι δεξαμενές φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι πλέον γεμάτες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Έτσι, ο στόχος που είχε θέσει το Βερολίνο για πληρότητα 75% μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται πλέον πολύ πιο εφικτός», σημειώνει από την πλευρά του ο Τζέρεμι Κλιφ του New Statesman.

