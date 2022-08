Ιταλία: Συμφωνία Ρέντσι – Καλέντα για κοινή κάθοδο στις εκλογές

Ο Κάρλο Καλέντα, αρχηγός του κόμματος «Azione» (Δράση), και ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, επικεφαλής του κόμματος «Ζωντανή Ιταλία», υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για κοινή κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου.

«Σήμερα γεννιέται μια σοβαρή εναλλακτική στο διπολικό σύστημα της αριστεράς και της δεξιάς, το οποίο κατέστρεψε τη χώρα μας και στέρησε την αναγκαία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Ντράγκι», έγραψε στο Twitter o Κάρλο Καλέντα.

Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteorenzi per la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione_it per #ItaliaSulSerio

