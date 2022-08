ΗΠΑ: Ο υπουργός Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει ότι το FBI ερευνά τον Τραμπ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες ερεύνησαν την έπαυλη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα για να διαπιστώσουν εάν αφαίρεσε παράνομα αρχεία από τον Λευκό Οίκο, όταν ολοκλήρωσε τη θητεία του.

Ο Γκάρλαντ είπε ότι είχε εγκρίνει προσωπικά την απόφαση για έρευνα στο σπίτι του Τραμπ και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από τη δικαιοσύνη να αποσφραγίσει ένα ένταλμα έρευνας που κατατέθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης λόγω «ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος».

LIVE: U.S. Attorney General Merrick Garland to speak for first time since FBI raid on Trump’s home https://t.co/eFlIe0PMOW

— Reuters (@Reuters) August 11, 2022