Νέα Υόρκη: Άλογο καταρρέει στη μέση του δρόμου από τη ζέστη

Άλογο, που έσερνε άμαξα, κατέρρευσε το απόγευμα (τοπική ώρα) της Πέμπτης στο Μανχάταν, εξουθενωμένο και «σκασμένο» από τη ζέστη.

Η θερμοκρασία στην περιοχή εκείνη την ώρα προσέγγιζε τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο επιχείρησαν να το συνεφέρουν, βρέχοντάς το με κρύο νερό. Λίγη ώρα νωρίτερα ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, ο αμαξάς είχε επιχειρήσει να το επαναφέρει στα πόδια του με… καμτσικιές, προκαλώντας την αντίδραση των περαστικών.

BREAKING: This horse COLLAPSED while pulling a carriage in NYC, likely from heat exhaustion, and has been down for over an hour.

Horses don’t belong in big cities where they’re put in constant danger because of cars, humans, weather, and more. pic.twitter.com/vXBVRJRjPB

— PETA (@peta) August 10, 2022