Αίγυπτος: 35 νεκροί και 45 τραυματίες από φωτιά σε εκκλησία

Τριάντα πέντε είναι νεκροί και 45 οι τραυματίες, από μία φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό μιας εκκλησίας στην Αίγυπτο, όπως δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που 5.000 πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι στην εκκλησία Αμπού Σιφίν στη συνοικία Ιμπάμπα, στην πόλη της Γκίζας, με συνέπεια πολλά από τα θύματα να ποδοπατηθούν από τους πιστούς εντός της εκκλησίας από τον πανικό που επικράτησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Multiple casualties & dozens were injured in a fire that broke at a Church in #Egypt, Health Ministry reported on Sunday.. pic.twitter.com/DpDkwVgyT4

— Ayman Mat News (@AymanMatNews) August 14, 2022