Έλον Μασκ: Με ένα tweet αναστάτωσε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Αναστάτωση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, προκάλεσε η πρόθεση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX, να αγοράσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για ακόμη ένα «αστείο» του ιδιόρρυθμου επιχειρηματία.

Με ένα σιβυλλικό tweet, ο πλούσιος επιχειρηματίας, συνηθισμένος σε απρόβλεπτες και προκλητικές δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Και αγοράζω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν ο πλουσιότερος επιχειρηματίας του κόσμου, εννοεί ότι θα ασχοληθεί σοβαρά και θα καταθέσει προσφορά εξαγοράς του ιστορικού συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τις επόμενες ημέρες, η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, σχετικά με τις προσθέσεις του Νοτιοαφρικανού δισεκατομμυριούχου.

Σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου ειδήσεων (AFP), ούτε η Tesla ούτε η διοίκηση του συλλόγου, που ελέγχεται από την οικογένεια Γκλέιζερ, απάντησαν σχετικά.

Οπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, λίγο αργότερα ο Μασκ, επανήλθε με νέα ανάρτηση, γράφοντας πως αστειευόταν όταν είπε ότι επρόκειτο να αγοράσει την Γιουνάϊτεντ: «Οχι, αυτό είναι ένα μακροχρόνιο αστείο στο Twitter. Δεν αγοράζω αθλητικές ομάδες».

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022