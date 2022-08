Νέα Ζηλανδία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες – Εκκενώθηκαν 200 κατοικίες

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα το Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, πλημμυρίζοντας ποταμούς, κατοικίες και δρόμους, και υποχρέωσαν τα μέλη άνω των 200 νοικοκυριών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 70 σπίτια στο Νέλσον, στο βόρειο τμήμα του Νοτίου Νησιού, και άλλα 140 στην Δυτική Ακτή εκκενώθηκαν, σύμφωνα με υπολογισμούς του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου 1News.

Τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν βίντεο με εικόνες από πλημμυρισμένα ποτάμια, δρόμους και σωστικά συνεργεία που χρησιμοποιούν λέμβους για να ελέγξουν πλημμυρισμένες περιοχές.

Flooding in Central Nelson at 3.45 this afternoon. #ClimateCrisis is really taking off

How many floods will it take for @NZNationalParty @nzlabour to work together to legislate to massively reduce emissions?#nzpols #FloodSituation #NewZealand @NZStuff pic.twitter.com/l1N6lBRGh1

— Kate_climate_action_is_urgent (@act_nowclimate) August 17, 2022