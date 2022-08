Σάνα Μάριν: Τι απαντά η πρωθυπουργός της Φινλανδίας μετά τις αντιδράσεις για τα βίντεο από πάρτι

Αντιδράσεις προκάλεσε στη Φινλανδία η δημοσιοποίηση βίντεο από πάρτι, στο οποίο συμμετείχε η 36χρονη πρωθυπουργός της χώρας Σάνα Μάριν.

Σύμφωνα με τη φινλανδική εφημερίδα Iltalehti, σε πλάνα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, η πρωθυπουργός εθεάθη να χορεύει σε πάρτι με άλλες γνωστές προσωπικότητες της Φινλανδίας, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Ιλμάρι Νούρμινεν και της παρουσιάστριας Τίνι Ουίκστρομ.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022