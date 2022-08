Σάνα Μάριν: Τι απαντά για τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας

Τη θλίψη της για το γεγονός ότι ιδιωτικές της στιγμές είδαν το φως της δημοσιότητας, εξέφρασε η Φινλανδή πρωθυπουργός, Σάνα Μάριν, με συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της οποίας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων.

Η κ. Μάριν απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μία μέρα μετά τη διαρροή των βίντεο που τη δείχνουν να διασκεδάζει σε πάρτι με φίλους της, αλλά και να χορεύει σε ένα κλαμπ με έναν τραγουδιστή. Η ίδια είπε ότι είναι σε γνώση της πώς βιντεοσκοπείται διαρκώς, πρόσθεσε ωστόσο ότι εμπιστεύεται τους πολίτες που «κατανοούν την ανάγκη για ελεύθερο χρόνο και ιδιωτικότητα της πρωθυπουργού».

Η κ. Μαρίν θεωρεί τις κατηγορίες βαριές, σημειώνοντας ότι έκανε τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά σε περίπου μια εβδομάδα. Η ίδια επισήμανε ότι δεν είδε να γίνεται χρήση ναρκωτικών στο πάρτι που συμμετείχε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει περάσει πολύς καιρός από το πάρτι, ώστε να είναι σαφές το αποτέλεσμα από το τεστ για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, απάντησε ότι δεν ξέρει, σημειώνοντας ότι έκανε τις εξετάσεις για να είναι σίγουρη και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά.

Ερωτηθείσα αν θα ήταν ικανή να λάβει αποφάσεις το πρωί της Κυριακής, τόνισε ότι οι συναντήσεις της είχαν κανονιστεί εκ των προτέρων, για να συμπληρώσει ότι δεν θυμάται ούτε μια φορά που υπήρξε ξαφνική κατάσταση μέσα στη νύχτα και χρειάστηκε να μεταβεί στο πρωθυπουργικό γραφείο. Πρόσθεσε, δε, ότι είναι πάντα διαθέσιμη.

Ερωτηθείσα εάν θα μπορούσε να λειτουργήσει επαρκώς αν υπήρχε κατάσταση ανάγκης, η Μάριν επανέλαβε ότι οι συναντήσεις της γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και πως η απόδοσή της ήταν καλή. Πρόσθεσε ότι δεν είχε προγραμματισμένες συναντήσεις για το Σαββατοκύριακο, ενώ υπογράμμισε ότι αν είχε προκύψει ανάγκη, «θα είχα φύγει αμέσως για να αναλάβω τα καθήκοντα μου μέσα στη νύχτα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δημοσιότητα ήρθε και νέο βίντεο που παρουσιάζει την Σάνα Μάριν σε ένα νυχτερινό κέντρο, να χορεύει με έναν άνδρα, ο οποίος -σύμφωνα με τον φινλανδικό Τύπο- είναι ο τραγουδιστής Ολάβι Ουούσιβίρτα.

Κληθείσα να σχολιάσει την κατάσταση, η Μάριν είπε ότι τίποτα το ακατάλληλο ή το απρεπές συνέβη με τον τραγουδιστή.

Η 36χρονη Φινλανδή πρωθυπουργός, παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, εθεάθη σε κλαμπ λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου. Το βίντεο αυτό έρχεται μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με εικόνες από πάρτι σε σπίτι.

Η Μάριν επανέλαβε ότι περνούσε χρόνο με τους φίλους της, χωρίς να διαπράττει παράνομες πράξεις. «Η υπηρεσία ασφαλείας είναι μαζί μου παντού», είπε και πρόσθεσε ότι «ο κόσμος έχει το δικαίωμα να εκφράσει την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά του για τις πολιτικές ενέργειες».

