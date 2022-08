Φονικές πλημμύρες στην Ινδία – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από μουσώνα στους πρόποδες των Ιμαλαΐων.

Διασώστες έσπευσαν στην περιοχή Μάντι, στο βόρειο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές, όπου οι πλημμύρες παρέσυραν δύο σπίτια και προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων. Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε άλλους επτά ανθρώπους στο κρατίδιο αυτό.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μέρος σιδηροδρομικής γέφυρας που παρασύρθηκε από τον κατακλυσμό στη γειτονική περιοχή Κάνγκρα.

At least 4 people died & 15 others went missing after #flashfloods triggered by heavy overnight rains hit #HimachalPradesh today.

Representational image: TOI, BCCL pic.twitter.com/eIktkYOL9n

